Трамп отверг связь между обвалом рынков и пошлинами на импорт в США

Global Look Press / Jim LoScalzo- Pool via CNP / Consolidated News Photos Американский лидер Дональд Трамп отверг причинно-следственную связь между обвалом фондовых рынков и пошлинами на импорт в Соединенные Штаты.
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