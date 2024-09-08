С днём танкиста поздравляю Самсонова Михаила Викторовича и Елисеева Сергея Степановича. Танки грязи не боятся! А танкисты не боятся любых трудностей на своем пути.
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С днём танкиста поздравляю Самсонова Михаила Викторовича и Елисеева Сергея Степановича. Танки грязи не боятся! А танкисты не боятся любых трудностей на своем пути.