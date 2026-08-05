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Объявлено о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Объявлено о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России атаковали украинские безэкипажные катера в Черном море. О боестолкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море сообщает Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.

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