Объявлено о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России атаковали украинские безэкипажные катера в Черном море. О боестолкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море сообщает Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.
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