«Да ###, #####, что так долго?» Мусаев выругался на пресс-конференции после 1:4 от «Зенита»

В воскресенье «Краснодар» проиграл со счетом 1:4 в выездном матче 24-го тура Мир РПЛ. Во время пресс-конференции главный тренер «быков» посчитал, что вопросы журналистов закончились, поблагодарил их и собирался уйти, но Мусаеву задали еще один вопрос, касающийся судейства Павла Кукуяна.