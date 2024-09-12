Воронежская компания обратилась в суд за отказ выдачи патента

ООО «Спецпром 1» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности против выдачи патента Российской Федерации № 142443 на группу полезных моделей «Гибкий защитный мат с блоками и бетона повышенной морозостойкости».