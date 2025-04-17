Певица Слава призвала Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней

Певица Слава призвала юмориста Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призвала юмориста Евгения Петросяна расстаться со своей супругой Татьяной Брухуновой и жениться на ней.