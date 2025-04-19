Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии

Абхазия осталась без электричества из-за аварии в энергосистеме Грузии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноморэнерго», утром 19 апреля в Грузии произошло отключение электроэнергии, без света остались многие регионы и большая часть районов Тбилиси.