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Абхазия осталась без электроснабжения из-за аварии

Абхазия осталась без электричества из-за аварии в энергосистеме Грузии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноморэнерго», утром 19 апреля в Грузии произошло отключение электроэнергии, без света остались многие регионы и большая часть районов Тбилиси.

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