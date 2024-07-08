Волчанск! Это ласточка катастрофы – бойцы ВС РФ переправились через Северский Донец и закрепились

- Российские войска смогли со стороны Стариц и Бугроватки переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка, - говорится в сообщении Информационный ресурс раскрывает значимость этого события для хода битвы за город.
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