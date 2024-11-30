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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Репилов: «Вряд ли нам представится возможность выступить на Олимпийских играх. Это только радужные фантазии»

«Вряд ли нам представится возможность выступить на Олимпийских играх. Это только радужные фантазии. Думаю, всем давно понятно, что нас выпустят только тогда, когда в мире вся эта сложная ситуация закончится.

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