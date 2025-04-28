БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗРПК MADIS для Корпуса морской пехоты США

ЗРПК MADIS для Корпуса морской пехоты США

Боевые машины из состава ЗРПК MADIS Недавно на вооружение Корпуса морской пехоты США поступил новый зенитный ракетно-пушечный комплекс, получивший название MADIS.

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