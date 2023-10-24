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Мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет пика к 2030 году

Мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет пика к 2030 году

ЛОНДОН (ИА Реалист). Мировой спрос на ископаемое топливо достигнет пика к 2030 году, поскольку на дорогах появится еще больше электромобилей, экономика Китая растет медленнее и смещается в сторону более чистой энергетики, заявило Международное энергетическое агентство.

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