Мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет пика к 2030 году

ЛОНДОН (ИА Реалист). Мировой спрос на ископаемое топливо достигнет пика к 2030 году, поскольку на дорогах появится еще больше электромобилей, экономика Китая растет медленнее и смещается в сторону более чистой энергетики, заявило Международное энергетическое агентство.