Кедми: новая цена на газ в ЕС – это расплата Запада за антироссийские санкции

Ущерб, который Россия понесла в результате введенных против нее Западом экономических санкций, оказался компенсирован рекордной стоимостью газа в Европе, которая пробила абсолютный максимум, достигнув планки в 960 долларов за тысячу кубометров.
Ущерб, который Россия понесла в результате введенных против нее Западом экономических санкций, оказался компенсирован рекордной стоимостью газа в Европе, которая пробила абсолютный максимум, достигнув планки в 960 долларов за тысячу кубометров.
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