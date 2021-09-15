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Кедми: новая цена на газ в ЕС – это расплата Запада за антироссийские санкции

Кедми: новая цена на газ в ЕС – это расплата Запада за антироссийские санкции

Ущерб, который Россия понесла в результате введенных против нее Западом экономических санкций, оказался компенсирован рекордной стоимостью газа в Европе, которая пробила абсолютный максимум, достигнув планки в 960 долларов за тысячу кубометров.

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