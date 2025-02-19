Бербок: прекращение работы МУС доставит большую радость Путину

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС), министр считает, что прекращение работы МУС доставит российскому лидеру Владимиру Путину радость, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД ФРГ.
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