Роскосмос готовит новую экспедицию за неземным металлом

Владимир Путин заслушал доклады о звездных войнах и лунной программе Михаил Зубов На фото: президент РФ Владимир Путин (в центре) во время осмотра территории ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С.
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