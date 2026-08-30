Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 человек, которые собрали не тот урожай, который ожидали

15 человек, которые собрали не тот урожай, который ожидали

С урожаем никогда не знаешь, чего ожидать. Иногда природа щедро одаривает огородников такими гигантскими плодами, что их приходится фотографировать рядом с человеком, чтобы доказать их размеры.

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