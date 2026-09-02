Кроссовер Geely EX5 EM-i вошел в топ-10 российского рынка SUV

Июль 2026-го оказался для по-настоящему удачным. Кроссовер впервые попал в десятку самых продаваемых SUV России, а за месяц разошлось 2429 таких машин.
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