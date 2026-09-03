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Клычков не хочет краснеть за недоработки подрядчиков на строительстве ФАПов

Клычков не хочет краснеть за недоработки подрядчиков на строительстве ФАПов

Модернизацию первичного звена здравоохранения Орловщины обсудили сегодня, 3 сентября, на совещании в администрации области с главами муниципалитетов.

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