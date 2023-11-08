Politico: Израиль назвал условие для начала переговоров с ХАМАС

Израиль готов начать вести переговоры с представителями палестинского движения ХАМАС в том случае, если будет освобождена большая часть заложников, пишет Politico, ссылаясь на израильского высокопоставленного чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии