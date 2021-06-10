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Первые футбольные болельщики прибывают в Петербург на Евро-2020 — репортаж

Первые футбольные болельщики прибывают в Петербург на Евро-2020 — репортаж

Первые болельщики уже начали прибывать в Петербург, в том числе из-за границы. И есть две новости. Одна хорошая — к чемпионату все готово, вторая — ожидаемая: ситуация с коронавирусом не улучшилась, заполняемость стадиона оставили на уровне 50%.

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