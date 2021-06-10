Первые болельщики уже начали прибывать в Петербург, в том числе из-за границы. И есть две новости. Одна хорошая — к чемпионату все готово, вторая — ожидаемая: ситуация с коронавирусом не улучшилась, заполняемость стадиона оставили на уровне 50%.