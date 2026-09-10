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Бизнес журнал. Урал

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Осужденный за хищение 76,3 млн рублей глава «Уралдорстроя» не смог оспорить приговор

Осужденный за хищение 76,3 млн рублей глава «Уралдорстроя» не смог оспорить приговор

Приговор директору «Уралдорстрой» Нверу Колозяну, похитившему более 76,3 млн рублей, оставлен в силе.

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