Израильские военные допустили журналистов в больницу «Аш-Шифа»

По данным издания The Times of Israel, военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили иностранных журналистов в медицинское учреждение «Аш-Шифа» в секторе Газа, где, по словам бойцов, они нашли вооружение и командный штаб ХАМАС.
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