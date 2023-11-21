Россия забила 8 голов Кубе, Италия вышла на Евро, Украина и Казахстан сыграют в плей-офф, Гави выбыл на 7-9 месяцев, 6-я победа СКА подряд и другие новости

КузнецовВВ

как и ожидалось Юлия Ефимова хочет не только замуж. Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о желании выступить на Олимпиаде в Париже. Сегодня шестикратная чемпионка мира завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом в коротком бассейне на чемпионате России. «Хотелось бы (поехать на Игры). Если я уж вернулась и через два месяца могу на чемпионате России попасть в призы, а у нас самые сильные брассисты в мире, это уже мировой уровень. Пока буду готовиться к чемпионату России на длинной воде. Это будет основным стартом".