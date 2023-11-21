Россия забила 8 голов Кубе, Италия вышла на Евро, Украина и Казахстан сыграют в плей-офф, Гави выбыл на 7-9 месяцев, 6-я победа СКА подряд и другие новости

1. Сборная России разгромила Кубу в Волгограде – 8:0 (32 удара!)! Все голы забили разные игроки, Сергей Пиняев мог стать девятым, но не реализовал пенальти за снос Соболева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Победа Франции 14:0, СКА перебросали 12:51, рекорды Панарина, Медведев проиграл в полуфинале итогового, речь Калешина и другие новости
- Драка Дзюбы и Пиняева, Березуцкого назвали козлом, новый тренер «Наполи», мама Муравьевой против соцсетей академии Плющенко, заруба комментаторов «Матч ТВ» и другие новости
- МОК предостерег от участия в Играх дружбы в РФ, чемпионка России Акатьева может пропустить сезон, «Челси» и офшоры Абрамовича, Рублев мимо плей-офф итогового, а Медведев – в полуфинале, Смолов стал отцом и другие новости
Свежие комментарии