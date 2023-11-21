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Не только о футболе

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Россия забила 8 голов Кубе, Италия вышла на Евро, Украина и Казахстан сыграют в плей-офф, Гави выбыл на 7-9 месяцев, 6-я победа СКА подряд и другие новости

Россия забила 8 голов Кубе, Италия вышла на Евро, Украина и Казахстан сыграют в плей-офф, Гави выбыл на 7-9 месяцев, 6-я победа СКА подряд и другие новости

1. Сборная России разгромила Кубу в Волгограде – 8:0 (32 удара!)! Все голы забили разные игроки, Сергей Пиняев мог стать девятым, но не реализовал пенальти за снос Соболева.

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Комментарии
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КузнецовВВ
ну в общем-то надо было закончить сразу после ухода из ЦСКА. пока окончательно не стал инвалидом
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8 час.
КузнецовВВ
как и ожидалось Юлия Ефимова хочет не только замуж. Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о желании выступить на Олимпиаде в Париже. Сегодня шестикратная чемпионка мира завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом в коротком бассейне на чемпионате России. «Хотелось бы (поехать на Игры). Если я уж вернулась и через два месяца могу на чемпионате России попасть в призы, а у нас самые сильные брассисты в мире, это уже мировой уровень. Пока буду готовиться к чемпионату России на длинной воде. Это будет основным стартом&quot;.
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2 час.
КузнецовВВ
по моему она первый звездный действующий спортсмен из России который прямым текстом заявляет что я собираюсь ехать на олимпиаду.
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2 час.

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