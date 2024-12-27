Полковник Ходаренок: ВСУ в 2025 году могут организовать новое вторжение в Россию

В 2025 году ВСУ могут попытаться реализовать контрудар в зоне проведения СВО, а также сделать попытку еще одного вторжения на территорию России, однако результат все равно окажется неудовлетворительным для Киева.
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