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В ноябре астрономы представят доказательства существования инопланетян

В ноябре астрономы представят доказательства существования инопланетян

Астрономы обнаружили, что в космосе существует разумная инопланетная жизнь. Такое заявление сделал британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA, сообщает Zakon.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
От англосаксов можно ожидать всё, что угодно. Если так провернули высадку на Луну, то для своих , неведомых нам целей, провернут ещё, что угодно. Ведь не стеснялись и иракского фейка с ОМП и фейков с белыми касками, Бучей, а ранее инцидентов в Тонкинском заливе,с  Южно-Корейским Боингом. Врут и врут. И думают, что всё с них как с гуся вода. А это не так. Бог не &quot;божка&quot; видит немножко. И мы видим , как БРИКС растёт. А это ведь уход стран от англосаксов.
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