В ноябре астрономы представят доказательства существования инопланетян

АС

Анатолий Страшко

От англосаксов можно ожидать всё, что угодно. Если так провернули высадку на Луну, то для своих , неведомых нам целей, провернут ещё, что угодно. Ведь не стеснялись и иракского фейка с ОМП и фейков с белыми касками, Бучей, а ранее инцидентов в Тонкинском заливе,с Южно-Корейским Боингом. Врут и врут. И думают, что всё с них как с гуся вода. А это не так. Бог не "божка" видит немножко. И мы видим , как БРИКС растёт. А это ведь уход стран от англосаксов.