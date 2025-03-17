ХК «Спартак» победил соперника в матче КХЛ

Команды схлестнулись в матче Чемпионата КХЛ.Игра завершилась со счетом 4:2. Результативными действиями в виде голов отметились - Николай Голдобин, Иван Морозов, Александр Беляев, Андрей Локтионов, Николай Чебыкин и Руслан Абросимов.
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