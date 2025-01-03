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Кучеров в 5-й раз в сезоне остался без очков. У него 3 броска в створ, 3 мимо и 2 потери за 23:01 с «Сан-Хосе»

Форвард «Тампы» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (1:2).

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