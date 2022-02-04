В Минздраве Индии сообщили о резком снижении темпов роста заболеваемости коронавирусом

В Минздраве Индии заявили о резком снижении темпов прироста зараженных коронавирусом нового типа. В пятницу, 4 февраля, количество заболевших в стране упало на 13% по сравнению с днем ранее.
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