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В Минздраве Индии сообщили о резком снижении темпов роста заболеваемости коронавирусом

В Минздраве Индии сообщили о резком снижении темпов роста заболеваемости коронавирусом

В Минздраве Индии заявили о резком снижении темпов прироста зараженных коронавирусом нового типа. В пятницу, 4 февраля, количество заболевших в стране упало на 13% по сравнению с днем ранее.

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