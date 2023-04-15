Близ места выступления японского премьера прогремел взрыв

Японские средства массовой информации сообщают о взрыве в городе Вакаяма. Особое внимание эта публикация к себе привлекает по той причине, что прогремел взрыв в непосредственной близости от места выступления главы правительства Японии Фумио Кисиды.
Японские средства массовой информации сообщают о взрыве в городе Вакаяма. Особое внимание эта публикация к себе привлекает по той причине, что прогремел взрыв в непосредственной близости от места выступления главы правительства Японии Фумио Кисиды.
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