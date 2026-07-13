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«Конец OnePlus в том виде, в каком мы его знали». WinFuture утверждает, что компания объявит об уходе с рынков Европы и США уже на этой неделе

«Конец OnePlus в том виде, в каком мы его знали». WinFuture утверждает, что компания объявит об уходе с рынков Европы и США уже на этой неделе

С остальными рынками пока неясноИстория бренда OnePlus может подойти к концу уже на этой неделе. Ресурс WinFuture, ссылаясь на свои, как он говорит, хорошо информированные источники, утверждает, что OnePlus и её материнская компания Oppo намерены объявить о закрытии в ближайшие дни.

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