«Конец OnePlus в том виде, в каком мы его знали». WinFuture утверждает, что компания объявит об уходе с рынков Европы и США уже на этой неделе

С остальными рынками пока неясноИстория бренда OnePlus может подойти к концу уже на этой неделе. Ресурс WinFuture, ссылаясь на свои, как он говорит, хорошо информированные источники, утверждает, что OnePlus и её материнская компания Oppo намерены объявить о закрытии в ближайшие дни.