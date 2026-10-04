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Пятый канал

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Композитор Илья Зудин выступил за использование ИИ в музыке

Композитор Илья Зудин выступил за использование ИИ в музыке

Музыкант Илья Зудин, бывший солист группы «Динамит», рассказал, что использование искусственного интеллекта в музыке — показатель прогресса.

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