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МОСИНФОРМ

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Москвичка завоевала «серебро» и две «бронзы» на чемпионате мира по гребле в Китае

Москвичка завоевала «серебро» и две «бронзы» на чемпионате мира по гребле в Китае

Серебро и две бронзы завоевала Ольга Новокрещенова на чемпионате мира по гребле на лодках «дракон» в китайском Ханчжоу.

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