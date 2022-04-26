Сохранение проблем с вывозом мусора в Новосибирске станет поводом для расторжения соглашения с регоператором

Сохранение проблем с вывозом мусора в Новосибирске станет поводом для расторжения соглашения с регоператором

Сохранение значительных проблем с вывозом мусора в районах Новосибирска станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск», сообщает пресс-служба правительства региона.

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