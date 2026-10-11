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Nvidia не хотела, чтобы видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имела два разъёма питания. Об это рассказал сам оверклокер Kingpin

Nvidia не хотела, чтобы видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имела два разъёма питания. Об это рассказал сам оверклокер Kingpin

Причины неизвестны Известный оверклокер Винс «K|NGP|N» Лусидо (Vince Lucido), вернувшийся к работе теперь уже совместно с Asus, рассказал, как в своё время Nvidia пыталась вмешаться в его работу над последней картой EVGA Kingpin.

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