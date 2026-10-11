Nvidia не хотела, чтобы видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имела два разъёма питания. Об это рассказал сам оверклокер Kingpin

Причины неизвестны Известный оверклокер Винс «K|NGP|N» Лусидо (Vince Lucido), вернувшийся к работе теперь уже совместно с Asus, рассказал, как в своё время Nvidia пыталась вмешаться в его работу над последней картой EVGA Kingpin.
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