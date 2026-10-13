Наш план Победы в ответ на план победы НАТО

Победить в этой войне можно не ядерным ударом, а принуждением. Экономическая блокада Европы с отсроченным ультиматумом даёт результат, которого не даст ни один тактический успех на поле боя, — и при этом остаётся в правовом поле.
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