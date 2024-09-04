«Это перспективный рынок»: глава ТПП перечислил важных торговых партнеров России

Сотрудничество России со странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжает оставаться актуальным, заявил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в рамках бизнес-диалога Россия — АСЕАН на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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