Замдиректора первоуральского Водоканала приговорили к 4 годам колонии

Первоуральский городской суд вынес приговор замдиректора Водоканала Сергею Матафонову, которого признали виновным в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения.
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