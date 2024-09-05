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Замдиректора первоуральского Водоканала приговорили к 4 годам колонии

Замдиректора первоуральского Водоканала приговорили к 4 годам колонии

Первоуральский городской суд вынес приговор замдиректора Водоканала Сергею Матафонову, которого признали виновным в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения.

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