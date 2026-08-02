А ты, уже заплатил за воду? Питьевая в Макеевке сегодня пошла. Мкрн-Солнечный, дом 10. Жители сообщают, что воняет канализацией Донецкая группа новостей.
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А ты, уже заплатил за воду? Питьевая в Макеевке сегодня пошла. Мкрн-Солнечный, дом 10. Жители сообщают, что воняет канализацией Донецкая группа новостей.
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