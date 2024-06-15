В Донбассе нужна помощь не только людям – неравнодушные спасают кошек и собак

В далёком уже 2019 году «ПолитНавигатор» сообщал про акцию помощи донецкому приюту «Пиф», предложив родителям маленьких читателей, да и вообще всем читателям скачивать сказочную повесть журналиста и детского писателя Андрея Лубенского «Приключения маленького дракона Охо».