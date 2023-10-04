В Челябинской области двух депутатов районного собрания лишили полномочий

Досрочно прекращены полномочия двух депутатов собрания депутатов Кунашакского района. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, решение об отставке парламентариев приняли по результатам рассмотрения представления главы надзорного ведомства Кунашакского района.
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