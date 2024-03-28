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Что такое «пыльцевая буря», которая обрушится на Россию этим летом?

Что такое «пыльцевая буря», которая обрушится на Россию этим летом?

Аллергики, мы вам не завидуем. фото: MidjourneyЧто такое пыльцевая буря и как долго она продлится? Может, вы еще не слышали, но аллергологи, синоптики и остальные ученые бьют тревогу: в этом году всю Россию могут накрыть пыльцевые бури.

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