Что такое «пыльцевая буря», которая обрушится на Россию этим летом?

Аллергики, мы вам не завидуем. фото: MidjourneyЧто такое пыльцевая буря и как долго она продлится? Может, вы еще не слышали, но аллергологи, синоптики и остальные ученые бьют тревогу: в этом году всю Россию могут накрыть пыльцевые бури.