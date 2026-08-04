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Круговой о голе «Локо»: «Пять тысяч рикошетов, Пиняев в угловой флажок бил, попал кому‑то в голову, мяч – в штангу, и Сильянов подправил»

Защитник ЦСКА Данил Круговой связал с везением гол « Локомотива » на 93-й минуте матча 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России (1:1, пенальти – 5:4).

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