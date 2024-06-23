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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Постекоглу об Англии на Евро: «У них уже было 4 очка и все сложилось хорошо, но это не значит, что так будет и теперь. Нужен какой-то импульс, чтобы играть свободнее и увереннее, иначе можно упустить турнир»

Постекоглу об Англии на Евро: «У них уже было 4 очка и все сложилось хорошо, но это не значит, что так будет и теперь. Нужен какой-то импульс, чтобы играть свободнее и увереннее, иначе можно упустить турнир»

После ничейного результата с Данией во втором туре (1:1) нынешний чемпионат Европы стал для англичан третьим подряд крупным турниром, где они набрали четыре очка в первых двух матчах.

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