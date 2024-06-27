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Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS

Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS

ВС РФ продолжают добиваться успехов в зоне СВО. На этот раз расчет Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ Каскад обнаружил, а затем уничтожил американскую РСЗО HIMARS, стоящую на вооружении киевского режима.

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