Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS

ВС РФ продолжают добиваться успехов в зоне СВО. На этот раз расчет Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ Каскад обнаружил, а затем уничтожил американскую РСЗО HIMARS, стоящую на вооружении киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии