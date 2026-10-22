В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что геомагнитные возмущения могут вновь возникнуть на Земле 24 и 25 октября из-за выброса протуберанца на Солнце.
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