Пашинян допустил ошибку, рассчитывая на помощь иностранной диаспоры после сдачи Карабаха

Пашинян ошибся, рассчитывая на помощь армянской зарубежной диаспоры. Премьер-министр Армении надеялся обменять Карабах на инвестиции богатых армян, живущих в Европе и США, но они не спешат вкладываться в экономику родной страны.
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