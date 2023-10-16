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Несекретные материалы

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Пашинян допустил ошибку, рассчитывая на помощь иностранной диаспоры после сдачи Карабаха

Пашинян допустил ошибку, рассчитывая на помощь иностранной диаспоры после сдачи Карабаха

Пашинян ошибся, рассчитывая на помощь армянской зарубежной диаспоры. Премьер-министр Армении надеялся обменять Карабах на инвестиции богатых армян, живущих в Европе и США, но они не спешат вкладываться в экономику родной страны.

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