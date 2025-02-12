8 лет строгого режима получил мужчина, который до смерти избил музыканта в омском баре. Трагедия произошла в мае 2023 года.
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8 лет строгого режима получил мужчина, который до смерти избил музыканта в омском баре. Трагедия произошла в мае 2023 года.