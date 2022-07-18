Британский наёмник Хардинг расплакался при обращении к Джонсону и дочери

Британский наёмник Джон Хардинг попал в плен к союзным войскам России и Народной милиции в мае. Во время допросов он утверждает, что не участвовал в боевых действиях на Украине, а был принят в националистический батальон в качестве парамедика.
Британский наёмник Джон Хардинг попал в плен к союзным войскам России и Народной милиции в мае. Во время допросов он утверждает, что не участвовал в боевых действиях на Украине, а был принят в националистический батальон в качестве парамедика.
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