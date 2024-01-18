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Несекретные материалы

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370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

18 января 1654 года назад случилось событие, кардинальным образом повлиявшее на историю нашей страны: запорожский гетман Богдан Хмельницкий и представители населения Малой Руси присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.

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