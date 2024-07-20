Конституционная реформа в Армении: окажется ли решающим мнение Баку?

Требование Азербайджана внести изменения в основной закон Армении – далеко не единственное 5 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия нового Основного закона страны: «Сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе создания и принятия Конституции.