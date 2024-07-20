БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Есть такой генерал Балуевский,бывший начальник нашего Генштаба. Так вот он заявляет,что старые стратегии (например, В...ПОЧЕМУ РУССКИЕ "П...
  • Анатолий Страшко
    А вот следующее поколение, не видевшее жизни в СССР, уже сложнее обмануть. Они ведь видят, что в их стране происходит...ПОЧЕМУ РУССКИЕ "П...
  • Юрий Кушнарев
    ты закончишь свою поганую жизнь как и фарионНеистребимый дух ...

Конституционная реформа в Армении: окажется ли решающим мнение Баку?

Конституционная реформа в Армении: окажется ли решающим мнение Баку?

Требование Азербайджана внести изменения в основной закон Армении – далеко не единственное 5 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия нового Основного закона страны: «Сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе создания и принятия Конституции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх