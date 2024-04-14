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Закон, порядок, государство

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Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота зашёл в Средиземное море после прохождения Суэцкого канала

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота зашёл в Средиземное море после прохождения Суэцкого канала

Накануне фрегат «Маршал Шапошников» совершил деловой заход в египетский порт Сафага, в котором были проведены протокольные мероприятия дипломатического характера, организованы спортивные состязания, отдых экипажа и пополнение материальных запасов корабля.

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